В ДНР заявили, что часть вернувшихся из украинского плена бойцов находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в лечении

Сейчас освобожденными военнослужащими занимаются медики. Фото: Администрация Главы ДНР

Десять из 39 военнослужащих ДНР, вернувшихся домой из украинского плена, находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Возвращаем домой еще 29 защитников ДНР, освобожденных из украинского плена. Это бойцы из числа тех, кто стал участником обмена между Российской Федерацией и Украиной 7 марта. Еще 10 наших военнослужащих из этой группы пока останутся в одном из субъектов России, - проинформировала она.

По словам правозащитницы, часть бойцов остаются за пределами Республики, так как по состоянию здоровья не могут быть транспортированы. Сейчас ими занимаются медики. Освобожденные из плена военнослужащие отправятся домой сразу же после того, как восстановятся и окрепнут.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкую Народную Республику возвращаются 29 военнослужащих. Их освободили в ходе обмена между Российской Федерацией и Украиной 7 марта.

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