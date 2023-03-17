38 защитников ЛНР, освобожденных из украинского плена, возвращаются домой

Освобожденные из украинского плена защитники ЛНР очень скоро встретятся со своими родными. Фото: Омбудсмен ЛНР

Группа в составе 38 освобожденных из украинского плена защитников ЛНР возвращается домой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

- Очередная группа освобожденных из украинского плена защитников Республики возвращается домой, - написала она в своем Telegram-канале.

Омбудсмен уточнила, что это 38 военнослужащих, большинство которых возвращены в результате состоявшегося 7 марта 2023 года обмена с украинской стороной. В тот день из украинского плена были освобождены 90 российских военнослужащих, 34 из них – защитники ЛНР.

- Им оказана экстренная медицинская помощь, сопровождают группу представители уполномоченного по правам человека. Очень скоро они встретятся со своими родными. Искренне благодарю руководство страны и всех причастных, кто прикладывает все усилия по возвращению наших ребят из застенков украинского плена, - добавила Сердюкова.

Виктория Сердюкова отметила, что многие военнослужащие в украинском плену подвергались истязаниям. Фото: Омбудсмен ЛНР

Напомним, 4 февраля в результате очередного обмена пленными с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 63 российских военнослужащих, в том числе 12 защитников Донбасса. 16 февраля с подконтрольной киевскому режиму территории вернулся 101 российский военнослужащий, в том числе 44 защитника Донбасса.

Ранее врио Главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ЛНР в результате обмена пленными с Украиной в период новогодних праздников возвратила домой 65 защитников Республики.

Виктория Сердюкова отмечала, что ЛНР за время проведения специальной военной операции по состоянию на 12 декабря 2022 года вернула из украинского плена более 150 защитников Республики. Накануне 2023 года в Республику возвратился еще 41 военнослужащий, из них 37 служили в Народной милиции ЛНР. По данным омбудсмена ЛНР, более сотни военнослужащих в плену подвергались истязаниям.

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