«За спинами своих бойцов не прятался никогда»: В ЛНР ушел из жизни командир комендантского полка 2-го армейского корпуса Сергей Грачев

«Афганец», вставший под знамена Русской весны в первые дни народного восстания, он стал настоящей легендой Луганщины. Фото: ЛИЦ

В ЛНР ушел из жизни командир комендантского полка 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса, глава луганского отделения общественной организации «Всероссийское боевое братство», полковник Сергей Грачев. Об этом сообщил ЛИЦ писатель Глеб Бобров.

Он рассказал, что последние годы жизни Грачев сильно болел - победил онкологию, перенес подряд два инфаркта. А неделю назад у него случился инфаркт головного мозга, и он впал в кому. Но даже умирая, полковник оставался сильным и до последнего боролся с болезнью.

- Грачев - живая легенда ЛНР. «Афганец», вставший под знамена Русской весны в первые дни народного восстания. Участник штурма здания СБУ. Человек, создавший комендантскую службу в палаточном городке, превратившуюся в комендантский полк, с которым он прошел все эти без малого девять лет, начиная от штурма погранотряда, боев под Металлистом и в Луганском аэропорту. Его полк отличился в ходе Дебальцевской операции, где он получил тяжелое ранение, ибо за спинами своих бойцов не прятался никогда, - вспоминает писатель.

По словам Боброва, после начала специальной военной операции представители комендантского полка сражались на передовой и обеспечивали порядок и безопасность в освобожденных районах Луганщины. А в свободное от боев время Грачев развозил людям гуманитарную помощь от «Боевого братства» и небезразличных людей.

Командование 2-го армейского корпуса, Союз писателей ЛНР и члены «Всероссийского боевого братства» скорбят с связи с кончиной полковника и выражают глубокие соболезнования его родным, близким и сослуживцам.

Прощание с Сергеем Грачевым состоится 18 марта в луганском храме в честь святого апостола Андрея Первозванного Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отметим, что прощание с Сергеем Грачевым состоится 18 марта в луганском храме в честь святого апостола Андрея Первозванного. Он находится по адресу: город Луганск, квартал Городской, 3 (напротив дома № 13б квартала Мирный, в районе бывшей погранчасти).

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Донецке почтили память мирных жителей, погибших год назад в результате удара «Точкой-У»

На месте их гибели установили мемориальную табличку (подробнее)