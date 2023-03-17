В ДНР возвращаются 29 защитников Республики

Обмен военнопленными пошел 7 марта. Фото: Морозова/ТГ

В Донецкую Народную Республику возвращаются 29 военнослужащих. Их освободили в ходе обмена между Российской Федерацией и Украиной 7 марта. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

— Возвращаем домой еще 29 защитников ДНР, освобожденных из украинского плена. Еще 10 наших военнослужащих из этой группы пока останутся в одном из субъектов России. Из украинских застенок они вернулись в тяжелом состоянии здоровья, поэтому не подлежат транспортировке, — рассказала Морозова.

Омбудсмен Республики добавила, что сейчас о состоянии здоровья оставшихся в других регионах военнослужащих заботятся медики. Они прибудут в Донецкую Республику как только окрепнут.

Тем временем в ЛНР также вернулась группа военнослужащих. 38 защитников Республики также проходили медицинскую и психологическую реабилитацию в других регионах страны. Им провели комплексное обследование, оказали первую помощь и разработали рекомендации по реабилитации, которую бойцы пройдут в Луганске.

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