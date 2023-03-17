В Светлодарске рассказали, когда восстановят автобусное сообщение с Донецком

Запуск автобусного маршрута откладывается на время. Фото: Минтранс ДНР

В освобожденном Светлодарске в ДНР рассказали, когда восстановят автобусное сообщение с Донецком. Запуск маршрута между двумя городами пока не планируется из-за боевых действий. Об этом заявил ДАН глава местной администрации Максим Козловский.

По словам мэра, в Светлодарске к тому же сейчас проживает небольшое количество людей - порядка 3 тысяч жителей. Тогда как на начало 2022 года население здесь составляло чуть более 11 тысяч человек.

- Автобусное сообщение с Донецком налаживать пока не планируем из-за близости города к фронту и малого количества людей, - проинформировал градоначальник.

Тем временем в ДНР почти 300 километров автодорог получат статус федеральных в этом году. В первую очередь будет проведена их диагностика для возможности осуществления своевременного ремонта и повышения уровня безопасности дорожного движения. Так, одной из первых трасс, где дорожники уже приступили к ремонту, стал участок из Тельманово в Мариуполь протяженностью 63 километра. Там задействовали свыше шестидесяти единиц спецтехники.

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