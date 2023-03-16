Почти 300 километров автодорог ДНР получат статус федеральных в этом году

Некоторые трассы в Донбассе не видели ремонта десятилетиями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин назвал развитие сети федеральных дорог одной из стратегических задач государства. В Донецкой Народной Республике статус федеральных в этом году получат 295 километров трасс.

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- В первую очередь будет проведена их диагностика для возможности осуществления своевременного ремонта и повышения уровня безопасности дорожного движения, - сообщил Марат Хуснуллин.

Для обслуживания федеральных дорог в Донбассе уже создано подведомственное Росавтодору федеральное казенное учреждение «Новороссия».

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Одной из первых трасс, где дорожники уже приступили к ремонту, стал участок из Тельманово в Мариуполь протяженностью 63 километра. Там задействовали свыше шестидесяти единиц спецтехники.

- В проекте предусмотрено расширение проезжей части, срезание старого, разрушенного асфальта и укладка нового дорожного полотна. Обновим также и дорожные знаки. В прошлом году благодаря поддержке Правительства РФ и личному погружению во все процессы восстановления дорожной инфраструктуры ДНР зампреда Правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина нам удалось отремонтировать более 300 километров дорог, - рассказал председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

По его словам, в этом году у дорожников работы не меньше. Тем более что некоторые трассы не видели ремонта десятилетиями.

Федеральные дороги - это те, которые соединяют Москву с главными городами граничащих государств и с административными центрами самих субъектов Российской Федерации.

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