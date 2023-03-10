Восстановление ДНР набирает обороты

В ДНР строят жилье в первую очередь для тех, кто в результате боев остался без крыши над головой. Фото: Минстрой Республики

Восстановлением Донецкой Народной Республики вплотную занимаются федеральные заказчики, сотрудники Военно-строительного комплекса и пятьдесят шесть регионов-шефов. Работы последних выполняются при координации Минстроя России. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин ранее сообщил, что планы восстановления жилья и инфраструктуры рассчитаны на 2023–2025 годы.

Марат Хуснуллин. Фото: Пресс-служба Стройкомплекса РФ

КВАРТИРЫ ДЛЯ ЛИШИВШИХСЯ КРОВА ЖИТЕЛЕЙ

На сегодня благодаря Правительству России в Республике уже построено двадцать три многоквартирных дома, запланировано возведение еще порядка сорока домов.

- У нашего региона существует большая потребность в строительстве многоквартирных жилых домов с целью предоставления компенсационного жилья нашим жителям, которые лишились крова в результате агрессии со стороны Украины, - рассказал председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Объемы и темпы восстановления Республики будут только наращиваться. В планах на восстановление еще более 2,2 тысяч многоквартирных домов, - сообщил «КП» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Эдуард Осипов.

Эдуард Осипов. Фото: Минстрой ДНР

Кроме того, жители ДНР с этого года могут воспользоваться льготными условиями при оформлении ипотеки для приобретения и строительства жилья. Люди смогут оформить ипотеку под 2 процента годовых.

Сумма кредита составляет от 500 000 до 6 000 000 рублей, первоначальный взнос – 10 процентов от стоимости объекта. Срок кредита - от 36 до 360 месяцев. Госпрограмма по приобретению и строительству жилых помещений действует до 31 декабря 2030 года.

ПОМОЩЬ РЕГИОНОВ-ШЕФОВ

С весны прошлого года регионы РФ взяли шефство над городами и районами ДНР и жизнь в них закипела. Например, сформирован план восстановления и развития Новоазовского района Республики на текущий год.

В населенных пунктах, где есть необходимость, устанавливают новое оборудование, подключают блочно-модульные котельные. Фото: Пресс-служба Стройкомплекса РФ

- На данном этапе с правительством Московской области согласован список объектов для включения в программу на 2023 год. Всего в этом году работы будут выполнены на пятидесяти объектах: дома, дороги и мосты, сети водоснабжения и водоотведения, объекты энергетики. Среди других работ - ремонты фасада Сартанского музея истории греков Приазовья, - сообщили в пресс-службе администрации Новоазовского района.

Другой крупный район – Старобешевский. В программу его восстановления на этот год вошли почти сто объектов, в их числе: больницы, школы, детсады, учреждения культуры и спорта, коммунальные сети. Реализовать программу поможет Республика Бурятия, взявшая шефство над районом в мае минувшего года.

Строительство перинатального центра в Донецке продвигается по графику. Фото: Телеграм премьер-министра ДНР Виталия Хоценко

ТЕПЛО И ВОДА

Параллельно с восстановлением и строительством жилья в Донецкой Народной Республике ведется работа на объектах и сетях теплоснабжения. Там, где есть необходимость, устанавливают новое оборудование, подключают блочно-модульные котельные.

- При восстановлении новых регионов сталкиваемся с разными задачами. Одна из критически важных - обеспечить стабильную подачу тепла и воды в дома и социальные объекты. Причем, где-то коммунальные системы приходится восстанавливать практически с нуля в сложнейших условиях, - рассказал Марат Хуснуллин.

В Мариуполе к тысяче домов, обеспеченных теплом к концу прошлого года, добавилось еще порядка четырехсот.

Отметим, что процесс восстановления объектов теплоснабжения включает большой объем работ: обследование, восстановление теплового контура, ремонт и организация функционирования оборудования.

В «красных зонах» Республики восстановление проходит под продолжающимися обстрелами. Фото: Администрация города Ясиноватая

Активная работа продолжается по строительству водовода из Ростова в Донецк. Военные строители, саперы и археологи круглые сутки вместе работают на трассе будущего трубопровода Новый водовод, который наполнит главную водную артерию региона - канал «Северский Донец-Донбасс» донской водой. Строительство завершится уже в марте. После этого местные жители смогут без ограничений пользоваться водой.

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