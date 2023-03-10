В Мариуполе Московская область восстановит 31 больницу, школу и детский сад

Строители продолжат восстанавливать разрушенные объекты на Донбассе. Фото: Минстрой РФ

В новых регионах Российской Федерации продолжаются комплексные работы по восстановлению жилищного фонда, социальных объектов, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Их координирует Минстрой России.

- В восстановлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей принимают участие несколько государственных органов власти и регионы всей страны. Особенно активно в рамках шефской помощи сегодня участвуют 56 субъектов России, - сообщает Минстрой РФ. - В ЛНР специалисты Московской области планируют восстановить 106 объектов, 77 из которых отработаны в прошлом году: это ремонт жилых домов, социальных учреждений и объектов коммунальной инфраструктуры.

По данным ведомства, в планах на этот год - капитальный ремонт 29 объектов. На строительных площадках работают больше 700 человек, задействовано 47 единиц спецтехники.

В Мариуполе в прошлом году подмосковные строители при подготовке к осенне-зимнему периоду провели работы на 301 объекте. Во многих многоквартирных домах восстановили стены, перекрытия, установили новые окна, отремонтировали системы центрального отопления с заменой радиаторов.

Минстрой России сообщил, что в этом году Московская область в Мариуполе планирует восстановить 528 объектов. В их числе 31 социальное учреждение: больницы, поликлиники, школы, детские сады. Отремонтируют многоквартирные дома, дороги и объекты коммунальной инфраструктуры.

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