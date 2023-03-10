В Мариуполе к началу нового учебного года восстановят более 90 учреждений образования

К этому времени в городе уже завершили ремонт и восстановление четырех школ Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе к началу нового учебного года восстановят более 90 образовательных учреждений. Об этом сообщили «КП» в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», который выступит подрядной организацией.

Там уточнили, куда строители направят свои усилия прежде всего.

- Всего силами специалистов «Единого заказчика в сфере строительства» в Мариуполе будет отремонтировано и восстановлено более 90 учреждений образования в этом году. В первую очередь планируется восстановить городские школы, лицеи, детские сады и ясли, - заявили подрядчики.

Уточняется, что самые масштабные восстановительные работы сейчас проходят в Приазовском государственном техническом университете, где к сентябрю отремонтируют восемь учебных корпусов, спорткомплекс и столовую. К этому времени в Мариуполе уже завершили ремонт и восстановление четырех школ - № 26, 27, 47, 50. Это даст возможность обеспечить современные условия обучения для 3 тысяч школьников города.

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