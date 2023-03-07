В пострадавшем от боев Приазовском государственном техническом университете в Мариуполе начали монтировать новую кровлю и окна

Приазовский государственный технический университет в Мариуполе будет отремонтирован уже в ближайшие месяцы Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе строители приступили к монтажу новой кровли и окон в части корпусов Приазовского государственного технического университета, которые были повреждены боями. Об этом сообщили «КП»в пресс-службе компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Там уточнили, что сейчас специалисты очищают все помещения от мусора и занимаются демонтажом старой системы отопления, кровли и остекления.

- В нескольких корпусах вуза уже монтируется новая кровля и окна. Параллельно специалистами разрабатываются современные проектные технологические решения по восстановлению всех зданий университета, - рассказали подрядчики.

Сообщается, что в ближайшие месяцы строители восстановят в учебных корпусах все инженерные коммуникации, полностью заменят стекла, проведут внутреннюю отделку посещений и отремонтируют фасады. Кроме этого, благоустроят прилегающую к университету территорию.

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