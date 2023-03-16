Федеральные трассы в Донбассе будет обслуживать новое учреждение, подведомственное Росавтодору

Круг задач уже очерчен и есть понимание того, к чему необходимо приступить в первую очередь. Фото: ТГ/Солнцев

Обслуживать сеть федеральных трасс в Донбассе будет новое казенное учреждение, подведомственное Росавтодору. Об этом сообщил заместитель главы Росавтодора Андрей Самарьянов.

Он отметил, что частью дорог в новых российских регионах займется подведомственное федеральному дорожному агентству казенное учреждение «Тамань», базирующееся в Анапе. Дороги Донецкой и Луганской Народных Республик будет обслуживать другое федеральное учреждение - «Новороссия».

Как отметили в Росавтодоре, уже известно, какие силы и средства необходимы дорожникам для работы в новых регионах.

- Безусловно, работы много, но круг задач очерчен, есть понимание того, какая нужна перестройка работы, новые субъекты прекрасно это понимают и делают все, чтобы максимально быстро начать работы на региональной сети собственными силами, - пояснили там.

Напомним, ранее сообщалось, что в новых регионах России будет сформирована сеть федеральных трасс. На дорогах проведут диагностику для планирования ремонта.

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