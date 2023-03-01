В ДНР более половины муниципальных дорог нуждаются в ремонте

На сегодняшний день администрации городов и районов уже согласовали объемы и сроки выполнения дорожных ремонтов. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике более половины муниципальных дорог нуждаются в ремонте. Об этом заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Максим Жуковский.

Он уточнил, что на данный момент протяженность муниципальных дорог в Республике составляет почти 11 тысяч километров общей площадью более 54 тысяч квадратных метров.

- Из них более 50% дорог требуют ремонта, - пояснил чиновник.

Уточняется, что в нынешнем году в ДНР планируют восстановить более 210 километров таких дорог общей площадью 1593,35 квадратных метров. Работы проведут в рамках специального инфраструктурного проекта при содействии регионов-кураторов. На сегодняшний день администрации городов и районов уже согласовали объемы и сроки выполнения дорожных ремонтов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе выделили отдельную площадку для переработки строительного мусора. Из него делают материал для восстановления дорог.

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