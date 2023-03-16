В новых регионах России будет сформирована сеть федеральных трасс

Статус федеральных получат 1039 км дорог в новых регионах страны. Фото: Солнцев/ТГ

Сеть федеральных трасс будет сформирована в новых регионах России в 2023 году. 1039 км автодорог в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях получат статус федеральных. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

— Развитие сети федеральных дорог – одна из стратегических задач. Мы начинаем эту работу и на территории новых субъектов. Там уже стартовал дорожный сезон. В первую очередь будет проведена их диагностика для возможности осуществления своевременного ремонта и повышения уровня безопасности дорожного движения, — подчеркнул зампред.

Напомним, что в Енакиево силами региона-шефа начат досрочный ремонт сразу нескольких городских дорог. Сейчас специалисты укладывают асфальт на проспекте Горняков, а на улицах Магистральной и Кирова демонтируют старое покрытие. Ранее в Енакиево были восстановлены дороги на улицах Красных зорь, Чубаря, Армейской и ХХ Партсъезда.

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