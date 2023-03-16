Леонид Пасечник поручил транспортникам отработать проблемные вопросы по перевозке пассажиров в ЛНР

В городе должны обновить автобусный парк уже в 2023 году и найти недостающих водителей на линии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Министерству инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики поручили отработать проблемные вопросы по перевозке пассажиров во всех городах и районах региона. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, который сегодня посетил с рабочей поездкой город Антрацит.
Там руководитель Республики пообщался с главой района и местными жителями, отметив, что у них накопилось очень много острых вопросов. В том числе касающихся пассажирских перевозок.
- Как и в Ровеньках, много жалоб получил на графики движения общественного транспорта. Значит, проблема - общереспубликанская, - подчеркнул врио Главы ЛНР.
Леонид Пасечник поручил Минтрансу разобраться с проблемными моментами, а относительно самого Антрацита совместно с местными властями проработать возможность обновления автобусного парка уже в 2023 году и найти недостающих водителей на линии.
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