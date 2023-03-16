Леонид Пасечник поручил транспортникам отработать проблемные вопросы по перевозке пассажиров в ЛНР

В городе должны обновить автобусный парк уже в 2023 году и найти недостающих водителей на линии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерству инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики поручили отработать проблемные вопросы по перевозке пассажиров во всех городах и районах региона. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, который сегодня посетил с рабочей поездкой город Антрацит.

Там руководитель Республики пообщался с главой района и местными жителями, отметив, что у них накопилось очень много острых вопросов. В том числе касающихся пассажирских перевозок.

- Как и в Ровеньках, много жалоб получил на графики движения общественного транспорта. Значит, проблема - общереспубликанская, - подчеркнул врио Главы ЛНР.

Леонид Пасечник поручил Минтрансу разобраться с проблемными моментами, а относительно самого Антрацита совместно с местными властями проработать возможность обновления автобусного парка уже в 2023 году и найти недостающих водителей на линии.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Луганске заявили о нехватке водителей на городских маршрутах

Из-за дефицита кадров на линии выходит только половина общественного транспорта (подробнее)