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Общество12 января 2023 13:30

В Луганске заявили о нехватке водителей на городских маршрутах

Из-за дефицита кадров на линии выходит только половина общественного транспорта
Ирина ДМИТРИЕВА
Как только удастся набрать штат, планируется запуск автобусов на новых маршрутах

Как только удастся набрать штат, планируется запуск автобусов на новых маршрутах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганске рассказали об острой нехватке водителей общественного транспорта. Из-за дефицита кадров автобусный парк работает только наполовину. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на начальника управления обеспечения жизнедеятельности Сергея Шатохина.

Он рассказал, что согласно утвержденному реестру в городе предусмотрено движение по 54 маршрутам.

- Но в связи с дефицитом кадров - водителей категории D - из 718 автобусов, которые должны работать на этих линиях, ежедневно выходит 360-380, - говорит руководитель управления.

Порядка 380 единиц общественного транспорта ежедневно выходят на маршруты Луганска. Фото: Минтранс ЛНР

Порядка 380 единиц общественного транспорта ежедневно выходят на маршруты Луганска. Фото: Минтранс ЛНР

По словам Шатохина, существуют также 6 проблемных маршрутов, на которых работают всего лишь по одной-две единице транспорта, что безусловно, создает неудобства для жителей.

Чиновник напомнил, что еще в прошлом году при помощи Правительств ЛНР и Москвы автобусный парк Луганска удалось укомплектовать 240 машинами. Однако пополнившие ряды работников «Луганскгортранса» 79 водителей составляют только четвертую часть от необходимого их количества.

Рабочих рук не хватает

Рабочих рук не хватает

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работу по привлечению на предприятие водителей продолжают, чтобы в ближайшее время все-таки запустить новые маршруты.

- Планируем, что на 167-й маршрут должен стать новый подвижной состав, на данный момент активно ведется набор водителей. Поэтому в перспективе, как только будет набран штат, мы запустим автобусы, - пояснил Сергей Шатохин.

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