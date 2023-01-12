В Луганске заявили о нехватке водителей на городских маршрутах

Как только удастся набрать штат, планируется запуск автобусов на новых маршрутах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганске рассказали об острой нехватке водителей общественного транспорта. Из-за дефицита кадров автобусный парк работает только наполовину. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на начальника управления обеспечения жизнедеятельности Сергея Шатохина.

Он рассказал, что согласно утвержденному реестру в городе предусмотрено движение по 54 маршрутам.

- Но в связи с дефицитом кадров - водителей категории D - из 718 автобусов, которые должны работать на этих линиях, ежедневно выходит 360-380, - говорит руководитель управления.

Порядка 380 единиц общественного транспорта ежедневно выходят на маршруты Луганска. Фото: Минтранс ЛНР

По словам Шатохина, существуют также 6 проблемных маршрутов, на которых работают всего лишь по одной-две единице транспорта, что безусловно, создает неудобства для жителей.

Чиновник напомнил, что еще в прошлом году при помощи Правительств ЛНР и Москвы автобусный парк Луганска удалось укомплектовать 240 машинами. Однако пополнившие ряды работников «Луганскгортранса» 79 водителей составляют только четвертую часть от необходимого их количества.

Рабочих рук не хватает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работу по привлечению на предприятие водителей продолжают, чтобы в ближайшее время все-таки запустить новые маршруты.

- Планируем, что на 167-й маршрут должен стать новый подвижной состав, на данный момент активно ведется набор водителей. Поэтому в перспективе, как только будет набран штат, мы запустим автобусы, - пояснил Сергей Шатохин.

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