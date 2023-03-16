В ДНР в январе перевыполнили доходную часть бюджета

Доходы бюджета оказались выше, чем планировалось ранее Фото: Артем КИЛЬКИН

В Донецкой Народной Республике доходы бюджета за январь оказались выше, чем планировалось ранее. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Министерства финансов ДНР.

- Доходная часть бюджета ДНР выполнена за январь на 112,8%, февраль - 59,9%, - рассказали там.

Напомним, ранее глава Правительства Республики Виталий Хоценко рассказал, какую поддержку получают предприниматели. В ДНР из 69 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства только 57 тысяч являются экономически активными. Долгое время местным предпринимателям приходится работать в очень сложных условиях боевых действий и экономических ограничений. И самым правильным выходом сейчас власти считают решение оказывать им всесторонние меры господдержки. Это поможет развить институт МСП и тем самым создать новые рабочие места с достойной заработной платой для жителей региона.

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