В ДНР начнут развивать социальное предпринимательство

В Республике уже появляются перспективные проекты социальных предприятий
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Донецкой Народной Республике утвердили перечень категорий граждан, трудоустройство которых позволяет предприятию получить статус социального. Предприятия с таким статусом смогут получать поддержку от государства. Об этом рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.
— Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС, а в случае их гибели – члены их семей имеют право на приоритет при трудоустройстве согласно нашему законодательству, а малые и средние предприятия, где они работают, могут оформить статус социального предприятия, чтобы получать положенную по закону господдержку, — рассказал Бидевка.
Председатель подчеркнул, что запуск малых и средних предприятий, претендующих на получение мер господдержки — перспективный инструмент для трудоустройства прежде всего людей с особыми потребностями.
— Для ДНР это новое направление работы. Фактически социальное предпринимательство помогает и населению, и бизнесу, — добавил Бидевка.
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