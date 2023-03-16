Старобельская физиотерапевтическая больница начала оказывать услуги по реабилитации жителей ЛНР

Процедуры проводятся в условиях стационара, курс лечения длится 14 дней. Фото: Минздрав ЛНР

Старобельская республиканская физиотерапевтическая больница начала свою работу для населения Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

Там уточнили, что в специализированном лечебно-профилактическом учреждении могут пролечиться взрослые до 70 лет, а также дети от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Процедуры проводятся в условиях стационара, который рассчитан на 50 коек.

- Курс лечения в стационаре составляет 14 дней, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается также, что сегодня больницу посетила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Она передала медучреждению экзоскелет - специальное устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций человека, увеличения силы мышц и расширения амплитуды движений.

Напомним, в ЛНР впервые оформили электронный больничный. Он был принят к оплате в Социальном фонде Российской Федерации.

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