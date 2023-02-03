В Луганске установили уникальный аппарат - систему для локомоторной терапии

Луганская республиканская физиотерапевтическая поликлиника ввела в работу систему локомоторной тренировки. Фото: «Луганьмедиа»

В Луганской республиканской физиотерапевтической поликлинике имени профессора А.Е. Щербака произошло невероятного масштаба событие. Здесь ввели в работу уникальный аппарат - систему локомоторной тренировки производства Российской Федерации. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Луганская республиканская физиотерапевтическая поликлиника ввела в работу систему локомоторной тренировки. Фото: «Луганьмедиа»

По ее словам, эта система предназначена для восстановления функций ходьбы у пациентов с поражением головного и спинного мозга, ДЦП, травмами нижних конечностей и так далее. Аппарат также помогает тренировать мышечную память и способствует развитию нейропластичности у пациентов, которые утратили способность самостоятельно передвигаться. Стоит ли говорить, насколько это важно сейчас в том числе для тех людей, которые пострадали в ходе боевых действий.

Луганская республиканская физиотерапевтическая поликлиника ввела в работу систему локомоторной тренировки. Фото: «Луганьмедиа»

- Всего по регионам России работает 35 таких аппаратов и то, что один из них получила Луганская Народная Республика - очень значимо для нас, - подчеркнула глава Минздрава.

Министр также уточнила, что данная система была закуплена за счет средств, выделенных для реализации государственной целевой программы «Развитие здравоохранения ЛНР 2020-2023».

Луганская республиканская физиотерапевтическая поликлиника ввела в работу систему локомоторной тренировки. Фото: «Луганьмедиа»

Напомним, ранее сообщалось, что рабочая группа по вопросам СВО организует для сотрудников Луганского протезно-ортопедического завода обучение по производству бионических протезов на базе Московского предприятия. Это необходимо, чтобы военнослужащие были обеспечены качественной медицинской помощью.

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