Сотрудники Луганского протезного завода пройдут обучение по производству бионических протезов

Рабочая группа по вопросам СВО организует для сотрудников Луганского протезно-ортопедического завода обучение по производству бионических протезов на базе Московского предприятия. Это необходимо, чтобы военнослужащие были обеспечены качественной медицинской помощью. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

— Уже в ближайшее время рабочая группа по вопросам СВО организует обучение производству бионических протезов для сотрудников завода на базе Московского протезно-ортопедического предприятия и уже ведет переговоры с Минпромторгом России о возможности поставки необходимого оборудования на завод, — рассказал лидер Республики.

Леонид Пасечник добавил, что в Луганске удалось сохранить протезно-ортопедический завод, чья продукция начинается от элементарных повязок до протезов верхних и нижних конечностей. При заводе есть и стационар, где пациенты могут проходить реабилитацию и обучаться пользоваться протезами.

— Убежден, во взаимодействии, мы сможем значительно улучшить качество предоставляемой помощи и защитникам, получившим увечья, и мирным гражданам с инвалидностью, — подчеркнул врио главы ЛНР

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