В Волновахе открыли обновленное отделение переливания крови

В отделение высокотехнологичное медицинское оборудование. Фото: Минздрав ДНР

Специалисты восстановили и сдали в эксплуатацию подразделение Республиканского центра крови Минздрава ДНР — отделение трансфузиологии в Волновахе. По заказу Ямало-Ненецкого автономного округа в отделение восстановили, а также завезли высокотехнологичное медицинское оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

— Подрядчиком ООО «ГорСтрой» выполнены демонтажные работы, восстановление и утепление стен и плиты покрытия, ремонт кровли, монтаж инженерных сетей, ремонт помещений, обшивка стен гипсокартоном, монтаж оконных блоков, дверей и пр. Выполнены все внутренние и наружные работы, — отметили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве Республики также поблагодарили губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова за помощь жителям Республики.

Напомним, что сегодня также объявили о завершении строительства водовода, который связал скважину в Старобешевском районе ДНР с водозаборным узлом в Донецке.

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