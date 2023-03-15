В ЛНР впервые оформили электронный больничный

Введение электронного документооборота упросит работу медикам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Новопсковской центральной районной многопрофильной больнице впервые оформили электронный лист нетрудоспособности. Позже его приняли к оплате в Социальном фонде Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

— Оформление больничных листов в электронном формате значительно облегчит работу докторов и исключит ошибки при оформлении бумажных вариантов документа. Оптимизирует межведомственное взаимодействие системы здравоохранения ЛНР и ФСС ЛНР, что позволит обеспечить своевременность социальных выплат при утрате трудоспособности, — отметили в Правительстве.

В пресс-службе добавили, что оформление электронного больничного — еще один шаг для интеграции Луганской Народной Республики в систему здравоохранения России.

— Внедрение цифровых услуг — одна из задач в рамках работы по интеграции региона в систему здравоохранения Российской Федерации, — подчеркнули в пресс-службе.

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