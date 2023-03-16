В ДНР прорабатывают механизм электронной очереди для оформления российских паспортов

Власти продолжат оптимизацию работы МФЦ с целью минимизировать очереди. Фото: МВД ДНР

В Донецкой Народной Республике прорабатывают механизм электронной очереди для оформления российских паспортов. Об этом сообщил первый зампредседателя Правительства ДНР Рустам Мингазов после прошедшего совещания по вопросу оптимизации процесса паспортизации населения.

- Совместно с представителями МВД, МФЦ и правительственной командой приняли ряд важных решений: продолжим оптимизацию процесса в МФЦ с целью минимизации очередей, расширим перечень МФЦ, принимающих документы на выдачу паспортов, проработаем механизм электронной очереди, чтобы у наших граждан появилась возможность через интернет записаться на подачу документов, - сообщил он.

По словам чиновника, планируется также организовать выездной прием документов от граждан. Прежде всего, к крупным работодателям. График таких выездов разработают уже в ближайшие дни.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР разработали план, который поможет уменьшить очереди на оформление российского паспорта. В Республике также проработают возможность оформления таких документов «на выезде».

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