Власти ДНР взяли под контроль проблему с очередями при оформлении российского паспорта

В ДНР примут меры для уменьшения очереди за паспортом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти Донецкой Народной Республики разработали план, который поможет уменьшить очереди на оформление российского паспорта. В Республике также проработают возможность оформления таких документов «на выезде». Об этом рассказал первый заместитель Председателя Правительства ДНР Рустам Мингазов.

— Определили конкретные шаги, которые необходимо сделать Министерству экономического развития и руководству МФЦ ДНР, чтобы разобраться с очередями. Надо задействовать дополнительные площади, привлечь больше сотрудников, сделать всё возможное, чтобы процесс предоставления всех услуг был максимально упрощен, — добавил зампред.

В Республике также прорабатывают возможность оформления российского паспорта прямо на рабочих местах. Ситуация с очередями находится под личным контролем Председателя Правительства Виталия Хоценко.

— Будем прорабатывать организацию получения документов «на выезде». Мы не можем допускать, чтобы наши предприятия простаивали, пока сотрудникам приходится часами стоять в очередях для получения или замены паспорта, — подчеркнул Мингазов.

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