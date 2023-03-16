Госдума упростила процедуру отказа от украинского гражданства

Отказ от двойного гражданства даст возможность жителям России занимать должностях в органах власти Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Государственная Дума Российской Федерации одобрила законопроект об упрощенном выходе из гражданства Украины. Отказ от гражданства даст возможность занимать должности в органах власти России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы Донецкой Народной Республики.

— Для выхода из гражданства Украины достаточно подать заявление в органы внутренних дел (лично или через «Госуслуги»). С момента подачи заявления вы не должны пользоваться правами и исполнять обязанности гражданина Украины, в том числе получать и использовать украинский паспорт, — отметили в администрации.

Если гражданин продолжит пользоваться украинским паспортом, то заявление будет аннулировано. Повторное можно будет подать лишь спустя 10 лет.

— Отказ от украинского гражданства дает возможность занимать должности в государственных и муниципальных органах власти и снимает ряд других ограничений, связанных с «двойным» гражданством, — добавили в пресс-службе.

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