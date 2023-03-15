В окрестностях Ясиноватой ранен мирный житель

Пострадал мужчина 1999 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

В окрестностях Ясиноватой был ранен мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что инцидент произошел в поселке Минеральное, который оказался под прицельным огнем ВСУ.

- В результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Минеральное (Ясиноватский район) ранение получил мужчина 1999 года рождения, - проинформировал мэр.

По данным СЦКК, обстрел поселка произошел в час дня. В 13:00 в его направлении со стороны оккупированного Ласточкино ВСУ выпустили шесть снарядов из артиллерии «натовского» образца.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ после ночи затишья возобновили обстрелы Донецка. Утром под прицельным огнем противника оказался Петровский район. Там вследствие прямого попадания снаряда в дом загорелась квартира многоэтажного дома. Был ранен подросток 2009 года рождения.

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