В Донецке спасатели извлекли из горящей после обстрела квартиры раненого подростка

В результате обстрела загорелась одна из квартир в жилом доме по улице Салтыкова-Щедрина. Фото (архив): МЧС ДНР

По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района Донецка был ранен подросток 2009 года рождения. Сообщается, что мальчик пострадал от прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

Там уточнили, что в 08.17 на дежурную линию «101» позвонили местные жители, сообщившие о том, что в результате обстрела загорелась одна из квартир в жилом доме по улице Салтыкова-Щедрина. К месту вызова были немедленно направлены сотрудники спасательной службы.

Прибыв на место происшествия, они констатировали, что взрывоопасного предмета в доме нет, повреждения получили стены и остекление здания.

- В квартире был обнаружен пострадавший в результате обстрела ребенок 2009 года рождения, которого сотрудники МЧС на аварийно-спасательной машине транспортировали в учреждение здравоохранения, - рассказали в ведомстве.

Отметим, что по данным мэрии, в результате обстрела Петровского района Донецка ранения получила также женщина 1963 года рождения. Инцидент зафиксирован по улице Композиторов.

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