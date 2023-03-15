Около 60 немецких противотанковых мин обнаружили в Сватово после дистанционного минирования ВСУ

Первые фото с немецкими противотанковыми минами AT2, которые украинские боевики разбросали по городу Сватово. Фото: t.me/marochkolive

После дистанционного минирования Сватово со стороны ВСУ в городе были обнаружены порядка шести десятков мин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

- На данный момент обнаружено порядка 60 мин, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 15 марта украинские боевики дистанционно заминировали Сватово. ВСУ нанесли удар по городу при помощи реактивных снарядов, оснащенных кассетными частями.

- По предварительным оценкам, применялись боеприпасы к системам залпового огня M270 MLRS/MARS2 с немецкими противотанковыми минами AT2, - сообщил эксперт.

По словам Марочко, сотрудники силовых ведомств Республики оцепили участки, на которых были обнаружены мины. Саперы работают над их обезвреживанием.

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