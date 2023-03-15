Украинские боевики с помощью РСЗО заминировали Сватово

Территория города заминирована (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 15 марта украинские боевики дистанционно заминировали Сватово. Об этом сообщил в своем телеграм-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что ВСУ нанесли удар по городу при помощи реактивных снарядов, оснащенных кассетными частями.

- По предварительным оценкам, применялись боеприпасы к системам залпового огня M270 MLRS/MARS2 с немецкими противотанковыми минами AT2, - заявил эксперт.

По словам Марочко, в настоящее время силовые ведомства Республики оцепили участки, на которых были обнаружены мины. Саперы работают над их обезвреживанием.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные, минируя территорию прифронтовых поселков, обрекают местных жителей на голод. Из-за действий украинской армии люди не имеют возможности выращивать урожай и разводить домашний скот.

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