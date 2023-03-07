Украинские военные, минируя территорию прифронтовых поселков, обрекают местных жителей на голод

Украинские боевики продолжают беспорядочно минировать прифронтовые территории Донбасса. Фото: соцсети

ВСУ минированием территории прифронтовых поселков и перемещением через нее военной техники делают эти земли непригодными для выращивания урожая и выпаса скота, тем самым обрекая местных жителей на голод. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

- В населенном пункте Макеевка (ЛНР), а также ряде других мелких поселков местные жители, которые в основном жили за счет своих приусадебных участков и домашних хозяйств, из-за действий украинских боевиков теперь лишены возможности что-то выращивать и разводить домашний скот, - пояснил он.

Тем временем гуманитарная помощь от международных организаций поступает людям сюда очень редко, и ее попросту не хватает.

- Последняя помощь пришла в виде семян овощных культур и посадочного картофеля, что было воспринято местными жителями как издевательство и насмешка, - подчеркнул офицер.

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