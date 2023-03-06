Появились новые свидетельства стрельбы украинских снайперов по мирным жителям Артемовска

Снайперы ВСУ прицельно стреляют по мирным жителям Артемовска. Фото: соцсети

Эвакуированный из Артемовска в Донецк пенсионер Владимир Шатунов сообщил о новом факте прицельной стрельбы снайперов ВСУ по мирным горожанам. Об этом он сообщил журналистам РИА Новости.

По словам мужчины, одного его знакомого застрелили, когда тот направился 23 февраля в магазин.

- Парень пошел на 23-е купить, я даже его знаю. Его снайпер застрелил. Моя жена возвращается назад, а он мертвый. Весь висок в крови - это что, нормально? Это украинская армия такая? Это фашисты, - рассказал свидетель.

По словам Владимира, жители Артемовска знали о стрельбе по ним украинских войск, знали также места расположения их артиллерийских установок. Однако ничего поделать с этим не могли.

- Они не объясняют, они могут вытащить автомат и застрелить. Как с ними разговаривать? - задается вопросом мужчина.

Напомним, ранее эвакуированный из Артемовска Юрий Марченко рассказал об отстреле мирных граждан снайперами ВСУ. Из-за действий украинских снайперов мужчина потерял жену в конце февраля 2023 года.

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