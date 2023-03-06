ВСУ не успевают вывозить тела погибших солдат с мест боев

В Донбассе идет «перемалывание» украинских войск. Фото: соцсети

ВСУ не успевают эвакуировать тепла своих погибших военнослужащих с мест боев на оккупированной ими территории Луганской Народной Республики. Местные жители жалуются на появившийся характерный запах, который стал к ним доноситься. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Основываясь на данных разведки, он сообщил, что люди, проживающие в селах Сватовского и Кременского районов - Макеевке и Невском соответственно - начали обращаться на местах в так называемую военно-гражданскую администрацию с жалобами на трупный запах, что стал доноситься с лесополос и руин домов. Жители даже вынуждены пользоваться пропитанными специальными средствами марлевыми повязками, чтобы забить этот запах. Они просят захоронить тела погибших украинских солдат.

- В основном обращаются с просьбой выделения людей и транспортных средств для захоронения трупов украинских военнослужащих, - рассказал Марочко.

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