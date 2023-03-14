Саперы ЛНР обезвредили 12 противотанковых мин, обнаруженных на бывших позициях ВСУ под Северодонецком

Обнаруженные мины были обезврежены пиротехниками. Фото (архив): УНМ ЛНР

Саперы ЛНР обезвредили 12 противотанковых мин, обнаруженных на бывших позициях ВСУ в одном из поселков под Северодонецком. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Республики.

- При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в окрестностях населенного пункта Метелкино сотрудниками полиции в составе ОБТФ (отдельного боевого тактического формирования) МВД ЛНР были обнаружены и обезврежены противотанковые мины ТМ-62М в количестве 12 штук, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в одном из блиндажей на бывших позициях украинских военных полицейские обнаружили и изъяли два автомата Калашникова вместе с патронами.

Напомним, ранее сообщалось, что на одном из заброшенных предприятий в ЛНР обнаружили тайник с двумя тысячами боеприпасов. Найденное изъяли сотрудники правоохранительных органов Республики. Они уточнили, что схрон располагался на территории заброшенной станции в поселке Донецкий, что относится к Кировску. Здесь в свое время находились подразделения ВСУ.

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