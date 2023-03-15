В ЛНР сообщили, что ВСУ оставляют свои позиции на участке Сватово-Кременная

Положение украинских военных ежедневно ухудшается в тактическом и стратегическом планах. Фото: соцсети
Подразделения ВСУ, дислоцирующиеся на Сватовско-Кременском участке фронта, оставляют свои позиции из-за успешного наступления российских войск. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он отметил, что положение противника ежедневно ухудшается в тактическом и стратегическом планах. Это следствие успешных наступательных действий Вооруженных сил РФ, а также нанесения ими точных огневых поражений на регулярной основе.
По словам Марочко, украинским военным приходится отступать.
- Большие потери также заставляют оставлять некоторые позиции и сосредотачивать основные силы на самых опасных участках, - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики свозят на передовую в Донбасс принудительно мобилизованных жителей Украины. Многие из мужчин в наручниках, домашних вещах или одеты не по сезону.
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