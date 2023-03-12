В промзоне Артемовска российские штурмовые подразделения заняли выгодные позиции

Кольцо вокруг и внутри Артемовска продолжает сжиматься. Фото: НМ ДНР

Российские штурмовые подразделения заняли выгодные позиции на территории Артемовского завода по обработке металлов. Об этом ЛИЦ сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

- В населенном пункте Артемовск штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции. Они позволяют вести контроль над перемещением противника, а также создают хороший плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск, - рассказал Марочко.

Ранее сообщалось, что подразделения российских штурмовиков взяли под контроль село Дубово-Васильевка, расположенное к северо-западу от Артемовска. Также заявлялось, что бойцы заняли всю восточную часть города и находятся в 1,2 км от центра.

Артемовск — крупный райцентр и укрепрайон ВСУ к северу от Горловки. Оккупирован с 2014 года. Бои за город идут уже несколько месяцев и, по заявлению западных военных экспертов и политиков, сопровождаются многотысячными потерями в рядах украинской армии.

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