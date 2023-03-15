ВСУ свозят под Купянск принудительно мобилизованных украинцев

Среди насильно отправленных на фронт - люди призывного возраста. Фото: соцсети

Киевские силовики свозят на передовую в Донбасс принудительно мобилизованных жителей Украины. Многие из них в наручниках, домашних вещах или одеты не по сезону. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ссылаясь на данные разведки, он сообщил, что в районе Купянска были замечены мобилизованные украинцы, которых принудительно включили в состав ВСУ и свезли сюда. Так, в одном из учреждений закрытого типа зафиксировали прибытие мужчин, возраст которых подходит для мобилизации.

- Привозят их на специализированном автотранспорте, зачастую в наручниках. Также нередки случаи, когда их волоком тянут на КПП. Многие в домашней одежде либо одеты не по сезону, - проинформировал офицер.

По словам Марочко, в обратном направлении из учреждения вывозят людей, уже одетых в амуницию украинского образца.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские дезертиры пытаются скрыться от командиров в районе южнее Кременной. На Купянском направлении в это время киевские силовики активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.

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