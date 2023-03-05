Украинские дезертиры пытаются скрыться от командиров в районе южнее Кременной

Андрей Марочко рассказал о ситуации на передовой. Фото: ЛИЦ

Небольшая группа киевских силовиков, не желающих принимать участие в ведении боевых действий, обосновалась южнее Кременной, пытаясь скрыться от своего командования. Об этом ЛИЦ сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

- Южнее Кременной, между Григоровкой и Белогоровкой, выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которая не ведет боевые действия, проводит мероприятия по маскировке, а также оборудует место для проживания. Исходя из того, что данные военнослужащие ведут обособленный образ жизни, избегают дорог и не проявляют действий военного характера, можно предположить, что это украинские военнослужащие, самовольно оставившие позиции и не желающие принимать участие в ведении боевых действий, - рассказал офицер.

По его мнению, таким образом украинские дезертиры пытаются скрыться от командования в зоне боевых действий.

Тем временем, по сведениям Марочко, киевские силовики активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении, чтобы выявить слабые места в обороне ВС РФ. Из районов населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка отмечено выдвижение малых групп противника.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ активизировали удары по Донецку с использованием боевых беспилотников

В результате сброса боеприпасов ранены уже четверо жителей (подробнее)