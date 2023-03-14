Обстрел Брянки был произведен ВСУ из американской установки HIMARS

Удар по городу был осуществлен противником посредством двух ракет. Фото (архив): УНМ ЛНР

При обстреле Брянки украинские боевики использовали реактивную систему залпового огня HIMARS производства США. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные представительством Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что удар по городу был осуществлен противником посредством двух ракет.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19:40 по населенному пункту Брянка с применением РСЗО HIMARS (две ракеты), - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли центр города Брянка в ЛНР. Осколками от снарядов было повреждено остекление в близлежащих домах и здании швейной фабрики «Брянковчанка». Кроме того, в эпицентре ударов оказалась автодорога. Тяжелые ранения получил водитель такси.

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