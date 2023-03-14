Жителям Попасной передали продукты питания, обогреватели и стройматериалы

В город доставили жизненно важный груз. Фото: Администрация Первомайска

Жителям города Попасная в ЛНР передали в качестве гуманитарной помощи продукты питания, одежду, обогреватели и стройматериалы. Жизненно важный груз доставили волонтеры из Воронежа совместно с сотрудниками администрации города Первомайска. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Колягин.

- Группа волонтеров из города Воронеж под руководством Сергея Яковлева вместе с сотрудниками администрации Первомайска доставили жителям города Попасная гуманитарный груз в виде продуктовых наборов, одежды, средств личной гигиены, питьевой воды, обогревателей и стройматериалов, - проинформировал он.

Мэр поблагодарил воронежцев за оказанную помощь жителям Донбасса, а военную комендатуру Попасной - за содействие в этом вопросе.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Первомайска доставила в Золотое и Горское 13 тонн картофеля. Овощи раздадут каждому жителю освобожденных городов.

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