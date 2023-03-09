Администрация Первомайска доставила в Золотое и Горское 13 тонн картофеля

Общий вес груза составил порядка 13 тонн. Фото: пресс-служба администрации Первомайска

Администрация Первомайска в Луганской Народной Республике доставила в города Горское и Золотое гуманитарный груз от Калужской области. В него вошло порядка 13 тонн картофеля. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин.

— Были организованы мероприятия по доставке картофеля, ранее переданного в качестве гуманитарной помощи из Калужской области, в города Золотое и Горское для последующей выдачи жителям данных населенных пунктов. Общий вес овощей составил почти 13 тонн. Они будут они выданы каждому жителю освобожденных территории городов Золотое и Горское из расчёта 3 кг на человека, — рассказал мэр.

Напомним, что ранее в Республику прибыл очередной гуманитарный конвой с продуктами питания от МЧС России общим весом более 350 тонн. Из Луганска машины сразу отбыли в Лисичанск, Рубежное, Северодонецк.

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