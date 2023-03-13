В освобожденном Северодонецке в ЛНР открылся ЗАГС

Отдел приступил к выполнению функций по государственной регистрации актов гражданского состояния и совершению иных юридически значимых действий. Фото: архив «КП»
Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) открылся в городе Северодонецк в ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики.
Там уточнили, что отдел расположен по улице Ленина, 32а.
- Отдел записи актов гражданского состояния Северодонецкого городского управления юстиции Министерства юстиции ЛНР приступил к выполнению функций по государственной регистрации актов гражданского состояния и совершению иных юридически значимых действий, - рассказали в ведомстве.
Тем временем в Донецкой Народной Республике была учреждена нотариальная палата, которая объединит всех частных нотариусов. Она будет контролировать их деятельность и помогать в работе, в том числе путем защиты интересов, организации стажировок будущих нотариусов, повышения квалификации действующих нотариусов, а также осуществления страхования, связанного с профессиональной деятельностью.
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