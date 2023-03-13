В ДНР создана региональная нотариальная палата

На учредительном собрании присутствовали также нотариусы из других регионов России. Фото: кадр из видео пресс-службы АГ ДНР

В Донецкой Народной Республике была учреждена нотариальная палата, которая объединит всех частных нотариусов. Он будет контролировать их деятельность и помогать в работе. Избрана также глава региональной нотариальной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы ДНР.

— Задача нотариальной палаты — контролировать деятельность нотариусов и помогать им в работе, в том числе путем: защиты их интересов; организации стажировок будущих нотариусов; повышения квалификации действующих нотариусов, а также осуществления страхования, связанного с профессиональной деятельностью, — добавили в пресс-службе.

Региональную нотариальную палату возглавила Анастасия Мельничайко. На учредительном собрании также выбрали органы управления палаты, приняли устав и локальные акты.

Напомним, что Донецкая Народная Республика продолжает интеграцию в российское образовательное и правое пространства. Ранее в ДНР стартовала работа отделения Фонда пенсионного и социального страхования России. В учреждение вошли три структуры, которые отвечают за самый большой объем мер государственной поддержки граждан — Пенсионный фонд и фонды социального страхования.

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