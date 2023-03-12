«С приходом России появились надежды на светлое будущее»: Что изменилось в Белокуракинском районе ЛНР спустя год после освобождения от украинской оккупации

В районе идут ремонтно-восстановительные работы. Фото: администрация Белокуракинского района

6 марта 2022 года российские военные освободили Белокуракинский район от украинских вооруженных формирований. С того дня в населенных пунктах начался процесс возрождения. И уже за год жители почувствовали значительные изменения во многих сферах.

- С приходом России появились надежды на светлое будущее. Все с каждым днем становится лучше, - говорит житель Белокуракино Михаил Денисов. – Сейчас можно не переживать за своих детей, в этой стране у них есть все перспективы развития.

Колоссальными темпами в Белокуракино восстанавливается социалка.

- У нас налажены своевременные социальные выплаты, родители школьников получили единовременное денежное пособие, а всем зарегистрированным переселенцам регулярно выдавалась гуманитарная помощь, - рассказала и. о. главы администрации Белокуракинского района Ольга Кучерявая.

Ольга Кучерявая. Фото: администрация Белокуракинского района

ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА ВЫХОДЯТ НА УРОВЕНЬ

Образование в Белокуракинском районе переходит на новые российские государственные стандарты. Обновляется программа обучения и учебники. В это же время педагоги отправляются в различные регионы Российской Федерации на курсы повышения квалификации. А при помощи шефа-региона Белгородской области в зданиях учебных учреждений проводятся капитальные ремонты.

- За год в районе отремонтированы общеобразовательные школы в населенных пунктах Демьяновка, Нещеретово, Павловка, Червоноармейское, Лозно-Александровка, а также проведен ремонт кровли общежития Белокуракинского аграрного колледжа, - говорит руководитель района. - Все школы района получили боксы ПК, принтеры, Оборудование для пищеблоков. Дети начальных классов получили школьную форму, спортивную форму, обувь, и спортивный инвентарь, были обеспечены школьными рюкзаками с принадлежностями.

На новые стандарты переходит и медицина. В Белокуракинской многопрофильной больнице окончен первый этап восстановительных работ. Отремонтирован терапевтический корпус, инфекционное отделение и административный корпус с хирургическим отделением.

Больницу дооснастили необходимым диагностическим оборудованием: появились новые аппарат УЗИ, инкубатор для новорожденных, аппарат для криодиструкции, стерилизаторы и другая важная аппаратура.

- В нашей больнице проведен масштабный ремонт, обновлена мебель и получено новое оборудование, - говорит заведующий Белокуракинской многопрофильной больницы, врач-хирург Александр Матюхин. - На основании приказов Министерства здравоохранения РФ мы изменили формат документации, внедрили те технологии, которые используются в РФ. Сейчас у нас уже действуют обновленные больничные листы по российским стандартам.

Александр Матюхин. Фото: Луганьмедиа

КУЛЬТУРНАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

С приходом России начала налаживаться и культурная жизнь, и историческая справедливость. Библиотеки района получают в свои фонды новые книги российской классики и современных авторов. В музеях перестали бояться говорить о мощи Советского Союза. Театральные труппы из Луганска привозят новые спектакли. А в поселке Белокуракино восстановили памятник Владимиру Ленину, который в 2014 году снесли украинские националисты, а местные жители сумели его сохранить.

- В нынешнее время многие люди начинают забывать историю своей страны, - сказала на открытии и.о главы района Ольга Кучерявая. - Это великое событие должно освежить память обычных граждан о весомых исторических личностях.

Начальник отдела культуры, молодежи, спорта, туризма и религии администрации Богдан Колинчук подчеркнул, что знание истории дает прочный фундамент для настоящего и будущего.

- Поэтому мы не имеем право забывать или переписывать исторические факты, преуменьшать значимость исторических личностей, - говорит Колинчук. - Мы должны помнить и чтить историю, сохранять памятники и монументы для будущих поколений.

Памятник Ленину на месте. Фото: администрация Белокуракинского района

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В Белокуракино возобновило работу единственное в районе предприятие – швейная фабрика «Кафтанъ», на которой оказывают услуги по массовому пошиву мужской, женской и детской одежды

- В зависимости от сложности изделий «Кафтанъ» может выпускать до двух тысяч единиц одежды в месяц. Предприятие рассчитано на 25 рабочих мест только для швей, не считая техперсонала, - уточнили в министерстве промышленности и торговли Республики. - В настоящий момент благодаря поддержке властей ЛНР и внутренней кооперации со Старобельской швейной фабрикой предприятие успешно возобновило производство и обеспечило рабочими местами 12 человек.

При этом, предприятие готово развиваться и открыто для сотрудничества со смежниками и потенциальными заказчиками из других регионов Российской Федерации.

Швейная фабрика - в работе. Фото: администрация Белокуракинского района

Еще летом в районе был запущен асфальтобетонный завод, что позволило обеспечить материалом для ремонта дорог не только Белокуракино, а и других северных регионов Республики.

- Чтобы делали дороги, такого мы не видели больше 30 лет, это точно, - говорит белокурчанин Сергей Киреев. – Вы что, чтобы при украинской власти на нас деньги выделили – о нас тогда просто забыли, или клали денежки в карман. А вот, когда мы вернулись в Россию, все стало по-другому. Теперь о нас заботятся, и это чувствует каждый житель.

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