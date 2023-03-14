В ЛНР определили, какие города будут иметь статус республиканского значения

Законом установлены города республиканского значения и районы в качестве видов административно-территориальных единиц ЛНР. Фото: администрация города Луганска

В ЛНР после принятия закона об админустройстве были определены 14 городов республиканского значения. Об этом заявил депутат Народного Совета Республики Александр Криеренко.

Он напомнил, что согласно принятому нормативно-правовому акту в регионе были образованы 11 городских и 17 муниципальных округов.

- 14 городов республиканского значения, но 11 городских округов, - подчеркнул парламентарий.

И пояснил: «есть Краснодон и Краснодонский район, Краснодон - это город республиканского значения, но муниципальное образование Краснодон и Краснодонский район».

По словам депутата, к городам республиканского значения будут отнесены, к примеру, те же Антрацит и Свердловск.

Напомним, ранее сообщалось, что Народный Совет ЛНР принял закон «Об административно-территориальном устройстве Луганской Народной Республики». Законопроектом предлагается установить города республиканского значения и районы в качестве видов административно-территориальных единиц Республики. Документ включает в себя реестр административно-территориальных единиц и населенных пунктов ЛНР.

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