В ЛНР приняли закон о создании городских и муниципальных округов

Депутаты рассмотрели и приняли ряд важных законов для Республики. Фото: Народный совет ЛНР

Депутаты Луганской Народной Республики рассмотрели и приняли закон «Об образовании на территории ЛНР городских округов и муниципальных округов, установлении их границ». Он предполагает создание 11 городских и 17 муниципальных округов в Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Народного совета ЛНР.

— Настоящий Закон определяет образование одиннадцати городских округов и семнадцати муниципальных округов на территории Луганской Народной Республики и устанавливает их границы в пределах административно-территориальных единиц, входящих в их состав, — отметил депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко.

Народный Совет ЛНР также принял закон «Об административно-территориальном устройстве Луганской Народной Республики». Законопроектом предлагается установить города республиканского значения и районы в качестве видов административно-территориальных единиц Республики. Документ включает в себя реестр административно-территориальных единиц и населенных пунктов ЛНР.

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