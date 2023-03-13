Под огонь ВСУ попали жилые кварталы в районе завода «Топаз» в Донецке

Украинские боевики продолжают обстрелы мирных кварталов Донецка. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

Украинские боевики продолжают обстрелы Донецка. По информации мэрии, вечером под вражеский огонь попали жилые кварталы в районе завода «Топаз», расположенном в Куйбышевском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Куйбышевского района в 18:00 ранения получили женщина 1955 года рождения и мужчина 1960 года рождения. Пострадавшие госпитализированы, - проинформировал он.

Сообщается также, что в этом районе от огня ВСУ пострадала местная школа.

- В средней школе № 51 повреждена кровля, посечены стены, выбито остекление окон, - уведомил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики сбросили с беспилотника взрывчатку на улицу Абакумова в Донецке. В результате пострадали двое людей. Оба раненых - мужчины. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 24.

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