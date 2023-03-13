В ДНР за выплатой компенсации за утраченное имущество и жилье обратились еще свыше 8 тысяч жителей

От пострадавших граждан продолжают поступать заявления. Фото: ОД ДР

В ДНР с начала текущего года за компенсациями за утраченное вследствие боевых действий имущество и жилье обратились к властям свыше 8 тысяч жителей. Об этом сообщили в Правительстве Республики.

Там отметили, что только за последнюю неделю поступили более 500 заявлений от пострадавших граждан.

- Что касается выплат за утраченное или поврежденное жилье, а также за утраченное имущество первой необходимости пострадавшим в результате боевых действий, с начала года поступило 8362 заявления, 519 из них - только за последнюю неделю, - заявили власти.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР выплатили более 1 миллиарда рублей компенсации жителям, утратившим имущество и жилье в результате боев. В феврале 2023 года сообщалось, что с заявлениями о компенсации обратились более 38 тысяч граждан Республики. В городах и районах Донецкой Народной Республики сейчас работает 51 пункт приема заявлений от населения, 38 комиссий для их рассмотрения и 38 телефонных «горячих линий» для ответов специалистов на интересующие граждан вопросы.

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