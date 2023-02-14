В ДНР выплатили более 1 миллиарда рублей компенсации жителям, утратившим имущество и жилье в результате боев

Из-за военных действий многие люди лишились крова над головой. Фото: ОД ДР

В ДНР более 38 тысяч жителей подали заявления о выплате компенсации за утраченное в результате боев имущество и жилье. Об этом сообщила в своем телеграм-канале заместитель председателя Правительства Республики Лариса Толстыкина.

Она отметила, что в городах и районах Донецкой Народной Республики сейчас работает 51 пункт приема заявлений от населения, 38 комиссий для их рассмотрения и 38 телефонных «горячих линий» для ответов специалистов на интересующие граждан вопросы.

- На сегодняшний день с заявлениями о компенсации обратились более 38 тысяч человек, из них 10 265 граждан - за утраченное жилье, 7 827 жителей - за поврежденное жилье, 17 749 человек - за утраченное имущество первой необходимости, - проинформировала чиновник.

По словам Толстыкиной, в Республике уже выплачено порядка 1,3 миллиарда рублей компенсации жителям, лишившимся своего крова из-за боев.

Напомним, в конце июля прошлого года стало известно, что в ДНР начнут выплачивать компенсации собственникам разрушенного жилья. Кроме того, власти обязались также выделить деньги на капитальные ремонты поврежденных жилых помещений.

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