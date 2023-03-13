В Мариуполе создадут реестр нежилых помещений

Северная столица уже помогает восстанавливать в Мариуполе социальные объекты. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун поручил создать реестр помещений с признаками бесхозных. Это необходимо, чтобы в дальнейшем разместить в них объекты социального назначения. Об этом мэр города рассказал в своем телеграм-канале.

— Создать реестр нежилых помещений с признаками бесхозяйных – одна из задач, которую предстоит решить главам районов и руководителям структурных подразделений городской администрации. В этом направлении необходимо усилить работу с тем, чтобы мы имели возможность размесить в них необходимые горожанам объекты социального назначения. В первую очередь речь идет об отделениях банковской и почтовой связи, — отметил мэр.

Моргун подчеркнул, что вопрос создания такого реестра находится на контроле как администрации города, так и республиканских ведомств.

Мэр добавил, что власти города также проработают план сотрудничества между Мариуполем и Санкт-Петербургом.

— Важно обратить внимание на социальные объекты, которые мы сможем восстановить с помощью Северной столицы. Александр Беглов заверил, что в этом вопросе мы можем рассчитывать на его полную поддержку, — подчеркнул Олег Моргун.

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