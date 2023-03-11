В Донецке полностью восстановили движение двух троллейбусных маршрутов, отмененных ранее по причине обстрелов

Троллейбусы не ходили из-за повреждений контактной сети, полученных в результате украинских обстрелов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке с начала года полностью восстановили движение двух троллейбусных маршрутов - № 2 «ДМЗ - Ж/д вокзал» и № 4 «Улица Горького - проспект Мира». Работы провели специалисты муниципального унитарного предприятия «Донэлектроавтотранс». Всего за три месяца они отремонтировали контактные сети и элементы, которые были повреждены. Об этом сообщили ДАН в администрации города.

- Для этого были выполнены работы по восстановлению контактной сети и ее элементов: по маршруту № 2 на участке от остановочного пункта «ТАЦ «Северный» до остановочного пункта «Железнодорожный вокзал», по маршруту № 4 на участке от бульвара Шахтостроителей до проспекта Ильича, - заявили в мэрии.

Как подчеркнули в администрации, восстановление контактной сети троллейбусных и трамвайных маршрутов проводится при наличии запасных частей и в условиях полной безопасности для ремонтников.

Напомним, ранее сообщалось, что штат водителей городского транспорта Донецка укомплектован лишь на 30%. В городе наблюдается серьезный дефицит кадров.

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